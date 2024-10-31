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sergey k 31 октября 2024, 13:03 Дорожное строительство

Открыто движение по второму пути на перегоне БАМа Инау — Тулучи в Хабаровском крае

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 © t.me

Он находится на одном из сложных горно-перевальных участков магистрали — между хребтом Сихотэ-Алинь и рекой Тумнин. Местами дорога примыкает к подножию сопок. Чтобы защитить инфраструктуру от падения камней и снежных лавин, в наиболее крутых скальных массивах вырезали ярусы шириной 4 м. Каждый выше предыдущего на 12 м, последний находится на высоте чуть больше 40 м.

В общей сложности железнодорожники переработали более 1 млн м³ грунта.

Всего в ходе работ уложили 10,5 км пути и 5 стрелочных переводов. Возвели мост и 4 водопропускные трубы.

Когда закончим модернизацию этого участка магистрали, высадим 6,9 тыс. саженцев лиственницы Гмелина, а в реки Дальнего Востока выпустим до 10 тыс. молоди кеты, калуги или осетра.

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Источник: https://t.me/telerzd/5625

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