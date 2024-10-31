ГТЛК поставила 2 вертолета авиакомпаниям «Геликс-Аэро» и «Баргузин»

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) передало в лизинг ООО АК «Геликс-Аэро» и АО АК «Баргузин» 2 новых отечественных вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех).

Поставка произведена по лизинговому договору от 2024 года, подписанному в рамках реализации программы по развитию лизинга российских вертолетов с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 обладают уникальными летно-техническими и эксплуатационными характеристиками и могут использоваться практически в любых климатических условиях. «Восьмерки» могут выполнять широкий спектр авиационных работ, включая перевозку грузов, пассажиров, санитарную эвакуацию, пожаротушение, строительно-монтажные работы, поисково-спасательные операции и многие другие.

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