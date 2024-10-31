ГТЛК приняла восьмую баржу по ФНБ-проекту

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала акт технической приемки последней сухогрузной баржи проекта RBD4608 в серии из восьми, построенной на Череповецком судостроительном заводе (ЧСЗ). Все суда из первой партии поставлены в полном объеме.

Первую баржу компания получила и передала в лизинг в апреле 2024 года.

Баржи проекта RBD4608 грузоподъемностью 600 тонн предназначены для перевозки минеральных-строительных материалов, зерна. Суда подходят для использования в составе каравана из 12-15 небольших барж и двух буксиров, везущих суммарно до 9 тысяч тонн разных грузов. При таком сценарии значительно уменьшается время погрузки-разгрузки в пути следования (за счет выведения отдельных барж для обработки без потери хода и последующего их возвращения в основной состав) и удешевляется логистика. Данные баржи будут эксплуатироваться на реках по маршруту от Череповца до Астрахани.

Напомним, что инвестпроект по обновлению водного флота предусматривает строительство и поставку 260 судов в 2024-2028 гг. Ключевые условия — «нулевой» аванс, льготная средневзвешенная ставка на всем сроке действия договора от 2,93% до 7,6% в зависимости от типа судна, срок лизинга — до 25 лет. По состоянию на 30.09.2024 по программе законтрактовано 150 судов на 137,7 млрд рублей.

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