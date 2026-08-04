«Русская судостроительная компания» построила буксир «Гроссман» проекта РБТ14С
Резидент территории опережающего развития «Приморье» ООО «Русская судостроительная компания» выполнил свои обязательства по контракту с резидентом свободного порта Владивосток ООО «Гроссевичи» по проектированию и постройке маломерного рейдового буксира «Гроссман» модели РБТ14С. Проекты реализуются в рамках соглашений с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.
Ходовые испытания судна прошли успешно, все условия технического задания и договора соблюдены полностью. Буксир был предъявлен для первоначального освидетельствования в Российский морской регистр судоходства и получил акт, подтверждающий классификацию маломерного буксира третьей конструктивной категории. В настоящий момент судно зарегистрировано в международном реестре судов капитана порта Владивосток, своим ходом дошло до места нахождения заказчика и успешно выполняет задачи по буксировке, — рассказал генеральный директор компании «РСК» Игорь Пронович.
Судно представляет собой морской малогабаритный буксир. В кормовой части палубы расположено крепление для буксирного троса и гидравлическая лебедка, в носовой части палубы установлен швартовный шпиль. Конструкция судна позволяет при незначительных размерах обеспечить автономность плавания. Буксир оснащен двумя главными двигателями, что делает его более маневренным и надежным.
«Гроссман» имеет мощность 352 кВт с тягой на гаке 4 тонны. Он может перемещать по спокойной воде баржи водоизмещением от 150 до 300 тонн и является очень экономичным в своем классе, расходуя 72 литра топлива в час при работе двух главных двигателей.
Производство мощностью 5 маломерных судов в год ориентировано на обеспечение нужд местных рыбопромышленных и транспортных предприятий. Статус резидента ТОР «Приморье» позволяет компании пользоваться широким набором преференций, что напрямую влияет на эффективность производства. При поддержке КРДВ предприятие наращивает компетенции в области гражданского судостроения. Сейчас мы работаем над расширением модельного ряда производимых буксиров, — добавил Игорь Пронович.
КРДВ сопровождает проекты резидентов на каждом этапе их реализации, обеспечивает применение налоговых льгот и административных преференций.
Строительство нового буксира является важным вкладом в развитие морского флота, его заказчиком выступила морская рыболовная компания «Гроссевичи», ставшая резидентом СПВ в 2025 году. Это показывает, как механизмы поддержки инвесторов создают синергию между предприятиями внутри региона, — прокомментировал директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Серийное производство туристических и междугородних автобусов под брен...ублением локализации, сообщает пресс-служба компании «Соллерс».
- На Дальнем Востоке начались российско-китайские морские учения «... ВМС Китая уже вышел из Владивостока для участия в маневрах.
- Идти в ногу со временем, постоянно инвестировать в модерниза...nbsp;себе современные инновации и технологии в производстве воды.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1