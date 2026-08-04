Резидент территории опережающего развития «Приморье» ООО «Русская судостроительная компания» выполнил свои обязательства по контракту с резидентом свободного порта Владивосток ООО «Гроссевичи» по проектированию и постройке маломерного рейдового буксира «Гроссман» модели РБТ14С. Проекты реализуются в рамках соглашений с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

Ходовые испытания судна прошли успешно, все условия технического задания и договора соблюдены полностью. Буксир был предъявлен для первоначального освидетельствования в Российский морской регистр судоходства и получил акт, подтверждающий классификацию маломерного буксира третьей конструктивной категории. В настоящий момент судно зарегистрировано в международном реестре судов капитана порта Владивосток, своим ходом дошло до места нахождения заказчика и успешно выполняет задачи по буксировке, — рассказал генеральный директор компании «РСК» Игорь Пронович.

Судно представляет собой морской малогабаритный буксир. В кормовой части палубы расположено крепление для буксирного троса и гидравлическая лебедка, в носовой части палубы установлен швартовный шпиль. Конструкция судна позволяет при незначительных размерах обеспечить автономность плавания. Буксир оснащен двумя главными двигателями, что делает его более маневренным и надежным.

«Гроссман» имеет мощность 352 кВт с тягой на гаке 4 тонны. Он может перемещать по спокойной воде баржи водоизмещением от 150 до 300 тонн и является очень экономичным в своем классе, расходуя 72 литра топлива в час при работе двух главных двигателей.

Производство мощностью 5 маломерных судов в год ориентировано на обеспечение нужд местных рыбопромышленных и транспортных предприятий. Статус резидента ТОР «Приморье» позволяет компании пользоваться широким набором преференций, что напрямую влияет на эффективность производства. При поддержке КРДВ предприятие наращивает компетенции в области гражданского судостроения. Сейчас мы работаем над расширением модельного ряда производимых буксиров, — добавил Игорь Пронович.

КРДВ сопровождает проекты резидентов на каждом этапе их реализации, обеспечивает применение налоговых льгот и административных преференций.

Строительство нового буксира является важным вкладом в развитие морского флота, его заказчиком выступила морская рыболовная компания «Гроссевичи», ставшая резидентом СПВ в 2025 году. Это показывает, как механизмы поддержки инвесторов создают синергию между предприятиями внутри региона, — прокомментировал директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.