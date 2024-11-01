«РТ-Инвест» запустила паровую турбину на первом подмосковном заводе по энергоутилизации отходов.

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По традиции турбинам дают женские имена: запущенная на заводе в городском округе Воскресенск носит имя «Флавия».

Агрегат «Уральского турбинного завода» оборудован системой прогностики, которая анализирует более 500 параметров. Мощность установки составляет 70 МВт.

Завод около деревни Свистягино — один из четырех объектов компании «РТ-Инвест» в Подмосковье, и первый, достигший финальной стадии готовности. Его проектная мощность — 700 тыс. тонн отходов в год, поступающих на утилизацию после обязательной сортировки.

Запуск турбины выполнен в рамках пусконаладочных работ, что включало проверку газоснабжения, водоподготовки, маслосистем, систем подачи пара и охлаждения, а также автоматической системы управления. Успешно протестирована система регулирования и защиты турбины, ее вибрационные параметры соответствовали нормам, что является важным этапом пусконаладки.

Проектная локализация производства на заводах составляет минимум 55%, но за счет усилий российских производителей достигнуто 70%. Ключевыми партнерами проекта выступают Ростех, Росатом и Уральский турбинный завод.

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Турбина Кп-77-6,8 для производственного технологического цикла и мусоропереработки. Иллюстративное фото: Уральский турбинный завод.

Всего Уральский турбинный завод произвел и поставил четыре турбины для четырех заводов энергоутилизации отходов в Подмосковье.

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