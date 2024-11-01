Животноводческий комплекс на 500 коров открылся в Нижегородской области

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Новый современный животноводческий комплекс построили в Нижегородской области при господдержке. Хозяйство на 500 коров открылось в Дальнеконстантиновском округе.

В реализацию данного проекта было вложено 112,6 миллиона рублей. Он был построен в рамках региональной программы поддержки животноводства: предприятию компенсировали около 50% затраченных средств.

Комплекс состоит из помещения для содержания стада и доильно-молочного блока.

— Коров и корма можно закупить, кадры нанять, а комфорт — это то, что закладывается изначально при строительстве комплекса. Поэтому большая часть используемых систем технологична и автоматизирована, — рассказал председатель СПК «Нижегородец» Сергей Втюрин.

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