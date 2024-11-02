Межведомственная комиссия завершила приемку нового восьмивагонного электропоезда ЭС104 «Финист»

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На заводе «Уральские локомотивы» завершила работу комиссия по приемке восьмивагонного электропоезда «Финист» серии ЭС104. В работе комиссии приняли участие руководители подразделений РЖД, профильных исследовательских институтов, а также представители компаний-поставщиков комплектующих.

Почти год прошел с начала эксплуатации новых скоростных российских электропоездов «Финист» серии ЭС104 на сети железных дорог. На сегодня заказчику передано уже 30 пятивагонных составов «Финистов». Они обслуживают маршруты в пяти регионах России: Свердловской, Курганской, Тюменской областях, Республике Башкортостан и Пермском крае.

«В течение прошедшего года были сделаны выводы о результатах подконтрольной эксплуатации, которые позволили не только поработать над устранением недочетов, неизбежных в начале пути любого нового продукта, но и определить дальнейший путь становления новой техники — это, конечно же, развитие продуктовой линейки. Восьмивагонный поезд ЭС104 был создан с учетом особенностей маршрутов в северо-западных регионах страны, где необходимо обеспечивать более высокую интенсивность пригородных перевозок», — отметил первый заместитель генерального директора по технической политике «Уральских локомотивов» Виталий Брексон.

Восьмивагонный «Финист» отличает повышенная тяговооруженность — он в два раза мощнее пятивагонного «Финиста» ЭС104 и обеспечивает среднее ускорение от 0 до 60 км/ч с коэффициентом 0,9 м/с² (у пятивагонного «Финиста» — 0,7 м/с²). Изменена компоновка салонов восьмивагонного поезда — в нем 652 посадочных места (в том числе восемь мест в зоне для поездной бригады, четыре места для пассажиров в креслах-колясках), появилось больше места для велопарковок. Добавлена функция автоматического подсчета пассажиров на входе в вагон.

Полностью завершены приемочные испытания, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по данному проекту. Итог подвела двухдневная приемочная комиссия, подтвердившая соответствие поезда требованиям технических условий, изделию присвоен литер О1 и определена установочная серия в объеме 60 электропоездов. Планируется, что до конца ноября заводом будет получен сертификат на новый восьмивагонный поезд.

Завод продолжит традицию ежегодно представлять новые серии и модификации скоростных поездов. В следующем году планируется сертифицировать двухсистемный «Финист» серии ЭС105, который отправится на испытания в ноябре 2024 года.

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