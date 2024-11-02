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termometrix 02 ноября 2024, 21:16 Фотофакты

В Калининграде завершается строительство нового корпуса Музея Мирового океана

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 © ppk-ez.ru

Здание в виде шара уже стало одним из самых известных и значимых достопримечательностей города.Сегодня его готовность составляет 85%.

Сейчас в корпусе активно ведутся работы по созданию музейной инсталляции — скоро в здании начнут монтировать экспонаты.

Также на прилегающей территории специалисты обустраивают современную зону для посетителей. У входной группы гостей музея будет встречать фонтан-водопад.

29 аквариумов для морских обитателей уже установлены. Их украшают декорациями в зависимости от привычной среды для жизни рыб.

Завершить строительство нового корпуса Музея Мирового океана планируется до конца 2024 года.

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Источник: https://ppk-ez.ru/%d0%b2-%d0%ba%d0%...1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/

строительство
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    02.11.2421:55:21

    +++Обьект мирового уровня!!! Будет одной из главных достопримечательностей города на Преголе!!!

    #1291685
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