В Калининграде завершается строительство нового корпуса Музея Мирового океана

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Здание в виде шара уже стало одним из самых известных и значимых достопримечательностей города.Сегодня его готовность составляет 85%.

Сейчас в корпусе активно ведутся работы по созданию музейной инсталляции — скоро в здании начнут монтировать экспонаты.

Также на прилегающей территории специалисты обустраивают современную зону для посетителей. У входной группы гостей музея будет встречать фонтан-водопад.

29 аквариумов для морских обитателей уже установлены. Их украшают декорациями в зависимости от привычной среды для жизни рыб.

Завершить строительство нового корпуса Музея Мирового океана планируется до конца 2024 года.

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