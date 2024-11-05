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Innokentij90 05 ноября 2024, 19:51 Энергетика и ТЭК

В Таганроге создали первый в России реактор для выпуска высокооктанового бензина

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 © natek.ru

В Ростовской области на таганрогском заводе «НАТЭК-Нефтехиммаш» создали первый российский реактор для производства высокооктанового бензина, пишет «Дон-ТР». Ещё недавно такое оборудование закупалось только в Европе и США.

Как рассказал замдиректора по оперативному управлению «НАТЭК-Нефтехиммаш» Владимир Кононченко, уникальность реакторной установки в том, что это не один реактор, а четыре совмещённых, которые будут работать последовательно. Только на сборку агрегата ушло около трёх месяцев.

«Аппарат на самом деле достаточно непростой, требует должной квалификации всего персонала, начиная от конструкторского отдела: подготовка к производству, сборка, сварка. Но мы с успехом с этим справились. Кроме синхронизации всех технологических операций потребовалась точность на каждом этапе металлообработки. Чтобы собрать гигантский конструктор в единое целое, его детали должны были подходить друг к другу миллиметр в миллиметр», — рассказал Кононченко.

А сварщики столкнулись с деталями, толщина стенок которых достигает 55 миллиметров. При этом изготовлены они из особого вида металла.

Первый российский реактор, а его общий вес 160 тонн, скоро отправится из Таганрога к заказчику. Перед отгрузкой изделие разберут на две части, длина большей части составит почти 50 метров. Сначала транспортом её доставят до причала, там перегрузят на баржу. И далее она будет следовать уже по воде.

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Источник: https://www.donnews.ru/v-taganroge-...ya-vypuska-vysokooktanovogo-benzina

реактор для производства бензина, НАТЭК, импортозамещение
  • Нет аватара termometrix
    05.11.2421:45:11

    Химическое машиностроение-стратегическая отрасль.

    Отредактировано: termometrix~21:45 05.11.24
    #1291884
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