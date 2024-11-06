Танкер «Азимут-1» проекта 00216М вышел на ходовые испытания

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Танкер-химовоз «Азимут-1» был построен на базе Астраханского судостроительного производственного объединения (АСПО), входящего в Южный центр судостроения и судоремонта ОСК. Проект судна разработан «Невским ПКБ» для компании «Евразия-Шиппинг Каспий». Танкер уже отправился из акватории АСПО на ходовые испытания в северную часть Каспийского моря, которые продлятся несколько дней.

Экипаж и сдаточная команда проверят работу ключевых систем: главного двигателя, винторулевых колонок, навигации и управления судном, а также всех систем жизнеобеспечения и безопасности.

Танкер, предназначенный для смешанного плавания «река-море», может перевозить сырьё и нефтепродукты без ограничений по температуре вспышки паров, а также вредные жидкости и патоку. Среди особенностей танкера — возможность подогрева содержимого до 60 °C, что позволяет перевозить три разных типа груза за один рейс.

Судно оснащено шестью грузовыми и двумя отстойными танками с общей вместимостью около 8900 м³, из которых 8700 м³ приходится на грузовые танки. Грузовые и отстойные танки предназначены для транспортировки нефтепродуктов, а для растительных масел выделены только грузовые танки. Как сообщает телеграм-канал ОСК, «Азимут-1» стал вторым танкером проекта 00216М после головного танкера «Сергей Львов», который был введён в эксплуатацию в 2023 году.

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