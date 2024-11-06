«Свеза» запустила производство шлифованных дров из березы

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Новый инвестиционный проект лесопромышленная группа реализовала на комбинате в Санкт-Петербурге, вложив в него около 10 млн рублей.

Новое производство — это часть работы холдинга над повышением эффективности использования древесины, которая остается во время производства фанеры.

В 2024 году специалисты «Свевзы» нашли еще одно применение карандашу — центральной части ствола березы, которая образуется в процессе лущения шпона. Помимо продажи сердцевины дерева производителям древесного угля, теперь «Свеза» создает из нее качественные шлифованные дрова, которые можно использовать не только для отопления помещений, но и в декоративных целях.

Для тестирования спроса на новый продукт сотрудники петербургского комбината напилили карандаш длиной 25 см и за три дня высушили заготовки.

Мы поняли, что на этот товар существует высокий спрос, когда первая партия березовых дров была полностью распродана за семь дней, рассказал менеджер по продажам сопутствующих товаров «Свеза Биопродукт» Павел Булавин.

«Еще через неделю на этот продукт к нам поступил крупный заказ из-за рубежа. Кроме того, им заинтересовались DIY-сети. Это дало нам уверенность в том, что наша новинка пользуется большой популярностью среди покупателей»

Объем инвестиций в развитие нового направления составил около 10 млн рублей. Средства пошли на закупку специального оборудования. В настоящее время на петербургском комбинате установлена более мощная сушильная камера, которая перерабатывает в дрова до 10% всего карандаша. В планах предприятия значительно увеличить объемы производства нового продукта.

Направление «Биопродукт» группа «Свеза» развивает с 2020 года. Из березовой щепы создаются топливные брикеты, которые сгорают почти без остатка и благодаря своей форме удобны в хранении. Такое биотопливо имеет высокую теплоотдачу и поддерживает одну и ту же температуру на протяжении длительного времени.

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