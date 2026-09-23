Фанеру для космической отрасли начали выпускать на свердловском предприятии

Сертифицированная авиационная фанера выдерживает экстремальные нагрузки и вибрации при небольшой массе, дополняя металлические материалы в деталях ракет и транспортной таре для приборов.

Комбинат промышленной группы «Свеза» в Верхней Синячихе наладил выпуск фанеры для космической отрасли. Предприятие является крупнейшим налогоплательщиком в Алапаевском районе. Ежегодно компания модернизирует производственные площадки, повышая их эффективность и улучшая условия труда.

Это специальная авиационная фанера, из которой производят комплектующие для внутренних деталей ракет и специальную тару для транспортировки приборов на орбиту. Она отличается повышенной прочностью и высоким качеством шпона. Такой материал выдерживает нагрузки и вибрации аналогично легкому металлу, имея при этом небольшой вес и сохраняя прочность. Фанерный комбинат промышленной группы «Свеза» в Свердловской области освоил выпуск авиационной фанеры по ГОСТ 102-75. Это единственный комбинат группы, который производит такой продукт. Материал уже используется в космической отрасли — из нее изготавливают отдельные детали и специальную тару для приборов.

для выпуска новой продукции комбинат в Верхней Синячихе прошел соответствующую сертификацию. На предприятии настроили отдельные операции с учетом характеристик авиационной фанеры и требований к сортировке шпона.

«При освоении нового продукта мы подготовили специалистов с учетом его специфики. Это позволяет стабильно получать фанеру с заданными характеристиками», — отметил менеджер по продажам группы компаний «Свеза» Сергей Макаров.

Авиационная фанера отличается от обычной повышенной прочностью и высоким качеством шпона без сучков и внутренних пустот. Благодаря этому она выдерживает экстремальные нагрузки и вибрации, сопоставимые с нагрузками на легкие металлы, сохраняя при этом преимущества древесины — легкость и прочность. Этот материал применяют в авиационной и космической отраслях, где к характеристикам продукции предъявляются повышенные требования.

Развитие производств Свердловской области способствует решению задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: пресс-служба «Свеза»