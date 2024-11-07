«Меркатор Холдинг» представил новую комбинированную дорожную машину КДМ 700АК

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КДМ 700АК представили на выставке-конференции «Организация содержания и обеспечение безопасности дорожного движения на сети дорог ГК «Автодор», состоявшейся в Тверской области.

Основой для создания спецтехники послужил самосвал КАМАЗ-6595 (6×4), оснащённый экономичным двигателем КАМАЗ Р6 мощностью 482 л.с., 16-ступенчатой механической коробкой передач и усиленными мостами на 16 тонн.

Эта техника предназначена для зимней очистки дорог от снега (сгребание, подметание, уборка с проездов) и распределения противогололёдных реагентов. Шоссейные отвалы с ножами защищены от препятствий высотой до 120 мм. Моечное и щёточное оборудование помогает содержать улицы и дорожные ограждения в чистоте, а распределители противогололёдных материалов с большими бункерами и увлажнением предотвращают зимнюю скользкость.

По желанию заказчика машину можно оснастить распределителями жидких реагентов. Платформа объёмом 20 куб.м позволяет перевозить до 25 т груза, а топливный бак на 500 л обеспечивает продолжительную работу на маршруте.

КАМАЗ сотрудничает с примерно 100 заводами спецтехники, выпуская более 30 моделей шасси для различных отраслей экономики.

© mashnews.ru

Завод «Меркатор Калуга» был открыт в 2014 году. Там строят машины для дорожно-коммунальной отрасли на постоянно действующих 7 производственных участках. Проектная мощность завода составляет до 1300 машин в год.

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