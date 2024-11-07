Уфимская «Фабрик Косметик» более чем в 2 раза увеличила выпуск продукции

© mashnews.ru

Благодаря модернизации мощность производства увеличилась в 2,2 раза — до 680 тыс. литров шампуней, гелей для душа и других моющих средств для мужчин и женщин, а также до 550 тонн бурлящих продуктов для ванны.

Инвестиции в модернизацию составили 64 млн рублей. Из них 50 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Производительность труда».

Предприятие за счет средств займа приобрело новое высокотехнологичное оборудование — полностью автоматизированные линии розлива, машины для нанесения этикеток, упаковочные машины.

Комплексное переоснащение «Фабрик Косметик» современным высокотехнологичным оборудованием позволит нам оптимизировать ключевые производственные процессы и, за счет этого, обеспечить существенный рост объема производства косметической продукции, рассказала директор «Фабрик Косметик» Юлия Волошановская.

«Автоматизация позволит минимизировать либо полностью исключить ручной труд в ряде технологических процессов при производстве гелей, шампуней, баттеров, твёрдых шампуней, скрабов, твёрдого мыла, а также бурлящих шаров для ванны. Мы рассчитываем, что через 3 года производительность труда к базовому 2021 году вырастет в 1,6 раза».

Рецептура продукции компании разработана в собственной современной лаборатории. Продукция под брендами Metodologia, Fabrik Cosmetology, Limi, а также в рамках контрактного производства изготавливается из натуральных материалов и сырья российского происхождения.

Предприятие поставляет выпускаемую продукцию в ведущие сети магазинов «Магнит-Косметик», «Улыбка радуги», «Галамарт», розничные сети X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Ашан», сеть аптек «Фармленд», сеть дискаунтеров «Светофор», а также через онлайн-ритейлера «Самокат» и на маркетплейсах Озон и Вайлдберрис.

Также компания поставляет продукцию в соседние страны — Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Белоруссии, Таджикистан, а в ближайший год намерена выйти на рынок Армении и Азербайджана.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈