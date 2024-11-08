Новую школу на 1550 мест открыли в Ставрополе

© ставрополь.рф

Новая муниципальная школа № 54 на проспекте Российском, 11А прошла процедуру приемки межведомственной комиссии. Итогом стало получение пакета документов, разрешающих ввод объекта в эксплуатацию. Строительство нового общеобразовательного учреждения в Ставрополе, рассчитанного на 1550 мест, началось в рамках нацпроекта «Образование» в мае 2023 года.

В разных блоках здания расположены учебные кабинеты, две столовые на 300 и почти 500 мест, спортивные и актовые залы. На прилегающей территории обустроили спортивные зоны с футбольным полем, беговыми дорожками и площадка для активных игр и занятий спортом. Современный дизайн здания школы гармонично дополняет озеленение: газоны, деревья и кустарники, за которыми будет ухаживать система автополива.

© ставрополь.рф

© ставрополь.рф

© ставрополь.рф

© ставрополь.рф

© ставрополь.рф

© ставрополь.рф

© ставрополь.рф

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