Новгородский «Компенз» открыл новый цех

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В технопарке «Гагарин» вблизи Великого Новгорода состоялось открытие нового цеха АО «Аэродроммаш», одного из предприятий научно-производственного концерна «Компенз».

Это событие стало знаковым для компании, которая занимается производством средств наземного обеспечения полётов для аэродромов, пневматических и гидравлических систем, оборудования для «Роскосмоса».

С открытием цеха выпуск продукции аэродромного обеспечения увеличится в два раза. Здесь предусмотрен полный цикл: от разработки изделий до их испытаний и внедрения в серийное производство.

Российские машиностроители расширяют объёмы производства. Только в ближайшие пару лет на территории Новгородского района будут введены ещё около 10 тысяч квадратных метров новых производственных площадей.

Сегодня в составе концерна «Комменз» трудится почти тысяча человек. Набор сотрудников продолжается.

http://www.nova...news/96013.html

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