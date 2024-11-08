Новгородский «Компенз» открыл новый цех

Новгородский «Компенз» открыл новый цехСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В технопарке «Гагарин» вблизи Великого Новгорода состоялось открытие нового цеха АО «Аэродроммаш», одного из предприятий научно-производственного концерна «Компенз».
Это событие стало знаковым для компании, которая занимается производством средств наземного обеспечения полётов для аэродромов, пневматических и гидравлических систем, оборудования для «Роскосмоса».
С открытием цеха выпуск продукции аэродромного обеспечения увеличится в два раза. Здесь предусмотрен полный цикл: от разработки изделий до их испытаний и внедрения в серийное производство.
Российские машиностроители расширяют объёмы производства. Только в ближайшие пару лет на территории Новгородского района будут введены ещё около 10 тысяч квадратных метров новых производственных площадей.
Сегодня в составе концерна «Комменз» трудится почти тысяча человек. Набор сотрудников продолжается.
http://www.nova...news/96013.html
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