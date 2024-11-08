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Kотенко Cергей 08 ноября 2024, 10:11 Новые заводы и цеха

Новгородский «Компенз» открыл новый цех

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 © sun9-60.userapi.com

В технопарке «Гагарин» вблизи Великого Новгорода состоялось открытие нового цеха АО «Аэродроммаш», одного из предприятий научно-производственного концерна «Компенз».

Это событие стало знаковым для компании, которая занимается производством средств наземного обеспечения полётов для аэродромов, пневматических и гидравлических систем, оборудования для «Роскосмоса».

С открытием цеха выпуск продукции аэродромного обеспечения увеличится в два раза. Здесь предусмотрен полный цикл: от разработки изделий до их испытаний и внедрения в серийное производство.

Российские машиностроители расширяют объёмы производства. Только в ближайшие пару лет на территории Новгородского района будут введены ещё около 10 тысяч квадратных метров новых производственных площадей.

Сегодня в составе концерна «Комменз» трудится почти тысяча человек. Набор сотрудников продолжается.

http://www.nova...news/96013.html

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Источник: https://t.me/vesti_vn53/4015

машиностроение, Новгородская область
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