В Подмосковье запустили завод за, где будут производить устройства для спасения людей

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На предприятии уже создано 80 новых рабочих мест для жителей Подмосковья, в ближайшее время компания планирует принять на работу еще около 120 сотрудников. В этом году за счет запуска нового цеха металлообработки объем выпускаемой продукции увеличится на 30%. В I квартале 2025 года компания также планирует завершить строительство и ввести в эксплуатацию швейную фабрику площадью 3.5 тыс кв м. Это позволит увеличить производственные мощности еще на 20%, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «Самоспас» была создана 18 лет назад на базе предприятия «Венто», которое существует уже более 30 лет. Обе компании специализируются на производстве оборудования, которое спасают людей.

«Самоспас» производит канатно-спускные системы, использующиеся для спасения людей из высотных зданий во время ЧС и пожаров, когда другие пути заблокированы.

«Венто» занимается производством оборудования для безопасного выполнения работ как на высоте, так и под землей: если работник поднимается выше двух метров или спускается в колодец, у него должна быть страховка. В случае если он упадет — страховочные системы помогут избежать повреждений.

Мы занимаемся производством оборудования, которое спасает жизни людей и запуск нового производственного комплекса позволит значительно увеличить объемы выпускаемой продукции, рассказал генеральный директор компании «Самоспас» Илья Маликов.

«Нашими устройствами оборудованы более половины школ Москвы, сейчас мы обсуждаем оснащение спасательными системами учебные заведения Подмосковья. Большая часть продукции, которую мы производим, является импортозамещающей: ранее российские компании закупали такие системы в других странах. Например, носилки для эвакуации на вертолете и в горах, предназначенные для МЧС; системы спасения с электроветрогенераторов; устройства эвакуации с буровых установок нефтегазовой отрасли. На сегодняшний день мы работаем с ведущими корпорациями России, поставляя им оборудование для безопасности работы на высоте».

На территории городского Истра будут не только производить такие системы, но и проводить их испытание на высотном полигоне. В том числе при помощи специального оборудования — динамических и статических разрывных машин, позволяющих проверить изделия на прочность. Для этого на территории комплекса был построен современный испытательный полигон, который входит в тройку крупнейших испытательных полигонов России, на котором смогут отработать спуски с высотных зданий, эвакуацию из окон, работу в замкнутых пространствах и спуски в колодцы.

В ближайшее время на территории комплекса также планируется открыть учебный центр, на базе которого будет проводиться обучение сотрудников таких компаний, как «Россети», «Водоканал», «Норникель», «Росатом», «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», а также сотрудников ГБУ «Жилищник», которые работают на высоте.

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