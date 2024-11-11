В Пензенской области модернизировали участок трассы М-5 «Урал»

Расширили участок федералки с 500-го по 505-й км, проходящий по Спасскому и Нижнеломовскому районам.

«Трасса М-5 «Урал» — это часть опорной сети дорог Российской Федерации. Реконструкция и строительство всех ее элементов на территории региона для нас имеет первостепенное значение. На участке ввода оживленное движение: в сутки здесь проезжает от 11 до 13,5 тыс. автомобилей. С развитием этой экономической зоны Пензенской области, увеличением производства и расширением туристических возможностей региона в целом, нагрузка на дорогу увеличивается.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈