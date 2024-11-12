В Пермском округе открылась новая школа «Сфера»

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11 ноября, в Пермском округе в Кондратово состоялось торжественное открытие новой школы «Сфера». Объект построен в рамках нацпроекта «Образование» с привлечением средств частных инвесторов. В новой школе будут учиться ребята с 1 по 11 класс.

Основные направления деятельности — программирование, агро-робототехника, цифровое искусство, медиа-журналистика, центр цифровизации, кибербезопасность, фиджитал-спорт. По каждому направлению ребята также смогут выбрать внеурочные занятия.

Директор школы Валерия Кетова рассказала, что в учреждении будут развивать информационные технологии. «Концепция предполагает развитие ребенка через его естественный интерес к цифровым технологиям. Кроме развития цифровых навыков, изучение информационных технологий будет ориентированно в том числе на подготовку будущих специалистов, специализирующихся как в IТ-сфере, так и в других отраслях промышленности и экономики. Отдельно внимание уделим навыкам кибербезопасности. Нам важно сделать так, чтобы дети, окончившие нашу школу, обладали знаниями по цифровой культуре. Чтобы они безопасно вели себя в цифровом пространстве и не нарушал комфорт других», — поделилась руководитель.

В школе планируется создание технического музея «Музей информации», экспонаты для которого уже начали собирать. Планируется и работа по созданию театра и школьного спортклуба.Сейчас для ребят созданы все условия для комфортного обучения и освоения новых навыков. В школе помимо учебных кабинетов оборудованы кабинеты химии, биологии, физики, робототехники, информатики. Также открыты студии анимации, дизайна и искусства, кабинет прототипирования. Для проведения уроков труда оснащены кулинарная и швейная мастерские для девочек, а также мастерская для мальчиков.

В пространстве школы три спортивных зала, на прилегающей территории размещена спортивная зона с футбольным полем, круговой беговой дорожкой, площадкой для прыжков в длину и площадкой ГТО. Отдельно обустроена универсальная площадка для игр в баскетбол и волейбол. Это позволит детям активно проводить время вне уроков и дополнительных занятий.

По информации краевого Минобра, микрорайон Новый в Кондратово застраивается быстрыми темпами, его выбирают молодые семьи с детьми, поэтому строительство новой школы было крайне необходимо. Проект здания адаптировали под особенности территории. Школа расположена рядом с речкой Мулянкой, поэтому уровень земли здесь поднимали на 3,5-5 метров, в том числе соорудили габионы — подпорные стенки, которые будут держать склон.Застройщиком выступала уже хорошо себя зарекомендовавшая в крае и знакомая пермякам организация — ООО «СПС» (родственная ООО «Кинетика»).

Отметим, за текущий год в регионе введено и открыто 10 школ, сейчас в стадии строительства находятся ещё 6 объектов — в Перми, Березниках и Куединском округе.

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

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