ОДК кратно нарастила производство вертолетных двигателей ВК-2500 в 2024 году

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Заместитель гендиректора корпорации Юрий Шмотин отметил кратное увеличение объемов производства

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») кратно нарастила производство серийных двигателей типа ВК-2500 для вертолетов Ка-50 и Ми-8, сообщил заместитель генерального директора ОДК Юрий Шмотин на всероссийской конференции «Горение топлива: теория, эксперимент, приложения».

«В 2024 году (производство) серийных двигателей типа ВК-2500 (это вертолеты Ка-50 и это вертолеты Ми-8 и их модификации) выросло кратно», — сказал он.

Шмотин также отметил, что ОДК фиксирует удорожание внутреннего производства комплектующих на 20% за четыре года. «Резкий рост стоимости поставщиков. За последние четыре года стоимость комплектующих поставщиков в машиностроении выросла в четыре раза, стоимость поставки шихты, заготовок, дисков, волов выросла до двух раз. Наше внутреннее производство стало для нас дороже на 20%", — сказал он.

Заместитель гендиректора ОДК подчеркнул, что следующие два года — 2025-й и 2026-й — будут важными для корпорации с точки зрения увеличения производства. «Необходимо кратно увеличить производство серийной техники. Это в первую очередь двигатели гражданские. Сегодня в нашем объеме производства запланированы и уже производятся до 50% того объема, который ОДК должен делать», — пояснил Шмотин.

Климов ВК-2500 — это российский турбовинтовой авиационный двигатель, высокопроизводительная модификация ТВ3-117ВМА. Двигатель имеет несколько модификаций.

Ка-50 «Черная акула» — российский боевой одноместный ударный вертолет, предназначенный для поражения бронированной и небронированной техники, малоскоростных низколетящих воздушных целей, а также живой силы на поле боя.

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