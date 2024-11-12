Три новых производственных комплекса запустили в Башкортостане

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Старт работе предприятий дали на площадках Российского промышленного форума и выставки «Легпром-2024»

Компания «Туймазытехуглерод» смонтировала на действующей площадке линию гранулирования технического углерода. Его применяют при изготовлении резино- и абсотехнических изделий, в частности, в производстве шин.

По словам председателя совета директоров компании «Туймазытехуглерод» Ахата Газизова, новая линия позволит повысить производительность труда в 2,5 раза.

«На создание этого производства компания направила более 600 млн рублей. В перспективе мы планируем построить ещё одну линию стоимостью 800 млн рублей для выпуска высокоактивного углерода».

Группа компаний «Бурсервис», которая специализируется на технологической поддержке нефтегазодобывающих компаний, запустила в Уфе линию по выпуску инструмента для ремонта скважин. Директор по развитию производства компании «Бурсервис» Сергей Буйлов сообщил, что в создание нового комплекса вложили 280 млн рублей. Это позволило создать 150 рабочих мест.

«Один из приоритетов нашей работы — максимальная локализация производства и повышение импортонезависимости. За 2023-2024 годы мы инвестировали в развитие собственных производств более 450 млн рублей. Запуск новой технологической линии позволит увеличить объёмы производства и расширить линейку выпускаемой продукции».

Ещё один проект, реализованный на территории Туймазинского района, — создание швейного производства по изготовлению защитной упаковки для первичного сырья — мягких вагонных вкладышей и лайнер-бэгов.

Инициатором создания технологического комплекса стоимостью 160 млн рублей выступила компания «РиаПласт», которая специализируется на разработке и производстве упаковок для сыпучих материалов и пищевой продукции. Ассортимент продукции — мягкие контейнеры, предназначенные для транспортировки и хранения пищевых и строительных материалов. Выпускаемая упаковка востребована в России и за рубежом — её экспортируют в Казахстан и Узбекистан.

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