На тамбовском заводе «Пигмент» открыли новую производственную линию

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На тамбовском заводе «Пигмент» открыли новую — седьмую — линию по производству монометиланилина (ММА). Это специальная добавка, которую используют для увеличения детонационной стойкости автобензинов. Иными словами, монометиланилин делает топливо способным противостоять самовоспламенению при сжатии. Это важнейшая характеристика топлива, на основе которой определяется его сортность и применимость в двигателях той или иной конструкции.

АО «Пигмент» — единственный производитель этой присадки в бензин в России. Монометиланилин здесь начали производить в 2000-м году, а в 2002-м году предприятие получило премию Правительства России за разработку этого продукта. Монометиланилин пришел на смену тетраэтилсвинцу, ядовитому и канцерогенному соединению, от которого было необходимо отказаться.

На общемировом рынке АО «Пигмент» конкурирует с производителями из Китая и Индии. Благодаря открытию новой линии производство монометиланилина на «Пигменте» увеличится на 25 тысяч тонн и после выхода на полную мощность составит 60 тысяч тонн в год. Суммарный выпуск ММА в мировом масштабе составляет порядка 450 тысяч тонн в год. Наращивание мощностей на тамбовском заводе позволит ему увеличить свой вес в общемировом производстве и внести большой вклад в процесс импортозамещения в России.

— Сегодня в Россию из-за рубежа поставляются большие объемы этой присадки — порядка 30 тысяч тонн в год. Мы надеемся, что с открытием нашей линии, импорт может быть и не исчезнет совсем, но его объемы существенно сократятся, — отметил генеральный директор ООО «Управляющая компания «КРАТА», учредитель акционерного общества «Пигмент» Андрей Утробин.

Седьмую линию производства разместили в новом корпусе завода. На первом этапе спроектировали линию, закупили основное и вспомогательное оборудование, подготовили строительную площадку и фундамент. Весной этого года смонтировали металлоконструкции и установили основное оборудование. А в октябре провели пусконаладочные работы. Новая производственная линия, что важно, будет работать в соответствии с современными стандартами и технологиями, и процесс производства здесь будет практически безотходным.

— Мы полностью утилизируем тепло, которое получаем в ходе реакции. Нагреваем им сырье, которое поступает, этим же теплом полностью отапливаем цех № 6 и планируем еще давать его в котельную, чтобы оно шло в общую сеть. Кроме того, здесь полностью замкнутый водооборотный цикл, идет только дополнительная подпитка воды, но ничего не сбрасывается, никаких стоков здесь нет. Есть небольшие газы, которые поступают из теплогенератора, — мы их утилизируем отдельно, очищаем перед сбросом, — рассказал Андрей Утробин.

Объем вложенных инвестиций в новую производственную линию — 1 млрд рублей. Проект реализован в рамках соглашения между руководством завода и Правительством Тамбовской области, которое предусматривает модернизацию и расширение химического производства с планируемым объемом инвестиций 8 миллиардов рублей. Впереди — еще больше планов и проектов.

Запуск новой автоматизированной производственной линии позволил создать 12 новых рабочих мест. Прирост выручки завода благодаря загрузке новой линии составит около 5 млрд рублей.

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© top68.ru

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