«Калашников» начал поставки гражданских БЛА в адрес ГТЛК

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ООО «ГК Тихие Крылья» (концерн «Калашников») начало отгрузку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в рамках госзаказа Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Планируется поставить большинство БЛА до конца 2024 года.

В первую поставку вошли БЛА «Легионер G29s» и «Легионер Е29» с установленной полезной нагрузкой: фотокамеры PhaseOne и RX1RM2, воздушный лазерный сканер LiAIR Н800, наземный комплект аппаратуры связи «Тукан».

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа с гибридной силовой установкой «Легионер» предназначены для аэрофотосъемки, перевозки грузов, воздушного лазерного сканирования, видеомониторинга, противопожарного патрулирования, выявления нарушений в охранной зоне, ледовой разведки. Комплексы устойчивы к плохой погоде. Они могут поставляться как в базовой комплектации, так и с дополнительными целевыми нагрузками. Компания «Тихие Крылья» сопровождает каждую партию БЛА постпродажным сервисом.

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