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В ООО «Газпром трансгаз Югорск» поступила современная передвижная экологическая лаборатория на базе КАМАЗа

Автомобиль работает на метане — экологичном и экономичном газомоторном топливе, имеет повышенную проходимость, оснащён современным высокоточным лабораторным оборудованием отечественного производства.

На сегодняшний день в Обществе функционирует пять мобильных экологических лабораторий. Они применяются для проведения исследований на границе санитарно-защитных зон промышленных объектов и селитебных территорий. Оснащение лабораторий позволяет осуществлять измерение метеопараметров, контролировать концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровень шумового воздействия.

© t.me

Особенностью новой мобильной лаборатории на базе КАМАЗа является возможность проводить также и гидрологические исследования. В её состав входит портативный ионный хроматограф для отбора и анализа проб воды. Благодаря комплекту для проведения морфометрических исследований экологи смогут вести наблюдения за изменением рельефа реки, скоростью течения, глубиной. Данные исследования особенно актуальны при проведении ремонтных работ на подводных переходах. Аналитический контроль является частью производственного экологического контроля и мониторинга, позволяющего ООО «Газпром трансгаз Югорск» своевременно принимать организационные решения, при необходимости вносить изменения в технологические режимы и настройки оборудования для снижения нагрузки на окружающую среду.

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