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Александр Петров 14 ноября 2024, 14:48 Модернизация

«Уральская сталь» завершила капитальный ремонт основных агрегатов электросталеплавильного цеха

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 © mashnews.ru

На предприятии завершили ремонт второй гибкомодульной печи и второй машины непрерывного литья заготовок. В сжатые сроки был выполнен значительный объем работ: заменен патрубок газохода, отремонтирована пылеосадительная камера, обновлены подина, кожух, цилиндр наклона печи, транспортные линии, демонтированы и восстановлены стойки электродержателей.

На второй машине непрерывного литья заготовок специалисты демонтировали все сегменты, включая кристаллизатор, обновили транспортные линии и газорезки, а также внесли несколько улучшений в конструкцию.

Кроме того, обновлено периферийное и крановое оборудование. Цех теперь работает на полную мощность с восстановленным оборудованием.

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Источник: https://mashnews.ru/uralskaya-stal-...v-elektrostaleplavilnogo-czexa.html

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