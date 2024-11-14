«Уральская сталь» завершила капитальный ремонт основных агрегатов электросталеплавильного цеха

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На предприятии завершили ремонт второй гибкомодульной печи и второй машины непрерывного литья заготовок. В сжатые сроки был выполнен значительный объем работ: заменен патрубок газохода, отремонтирована пылеосадительная камера, обновлены подина, кожух, цилиндр наклона печи, транспортные линии, демонтированы и восстановлены стойки электродержателей.

На второй машине непрерывного литья заготовок специалисты демонтировали все сегменты, включая кристаллизатор, обновили транспортные линии и газорезки, а также внесли несколько улучшений в конструкцию.

Кроме того, обновлено периферийное и крановое оборудование. Цех теперь работает на полную мощность с восстановленным оборудованием.

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