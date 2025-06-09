В Тюменской области модернизируется первичное звено здравоохранения

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В Тюменской области продолжается работа по совершенствованию медицинской помощи жителям региона, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медицина в сёлах и деревнях планомерно меняется, регион идёт к тому, чтобы создать комфортные условия для всего населения без исключения. Программа позволила построить новые медицинские учреждения, модернизировать площади многих поликлиник, амбулаторий и ФАПов, привести их в рамки стандартов современного здравоохранения.

Новое здание для врачей скорой открыли в Заводоуковске.

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Новое здание отделения скорой медицинской помощи открыли на базе областной больницы № 12 в Заводоуковске. Возведено оно по модульной технологии и оснащено теплыми боксами для медтранспорта.Работа заняла всего несколько месяцев.

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Новая амбулатория открылась в селе Успенка Тюменского района.

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Современное медицинское учреждение появилось благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь местные жители могут получить качественную медицинскую помощь прямо рядом с домом. Амбулатория оснащена новым оборудованием и комфортными кабинетами. Здесь работают специалисты разного профиля: акушер-гинеколог, педиатр и терапевт. Доступны кабинеты ЭКГ, диагностики, вакцинации и неотложной помощи. Отдельное преимущество — появление стоматологической хирургии. Также в будущем начнет работать кабинет УЗИ. Амбулатория позволит значительно улучшить доступ к медицинским услугам для жителей Успенки и соседних населенных пунктов.

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Новую врачебную амбулаторию открыли в поселке Прииртышский Тобольского района.

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Прииртышская врачебная амбулатория обслуживает взрослое и детское население — 1 тыс. 781 человек ежегодно. До сегодняшнего дня жителей поселения принимали в здании, построенном в 1952 году.

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В новом предусмотрено два кабинета приема: врача-терапевта и узких специалистов, кабинеты доврачебного приема (для оказания неотложной помощи), фельдшера, патронажной медсестры, раннего выявления заболевания, прививочные, процедурный кабинеты для взрослых и детей. Предусмотрели и палату дневного стационара на три койки. Общая площадь здания — 300 квадратных метров.

Современный фельдшерско-акушерский пункт открылся в дер. Маслова Тобольского района.

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Возведение ФАПа проводилось в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Модульное здание площадью более 80 кв. м выполнено из надёжных материалов и полностью адаптировано для приёма всех групп населения, включая маломобильных пациентов. Внутри размещены кабинет приёма с гинекологическим креслом, процедурно-прививочный кабинет, санитарная комната, санузел и всё необходимое для оказания высококачественной медицинской помощи. ФАП оснащён современным оборудованием и телемедицинскими технологиями, что позволяет специалистам оперативно консультироваться с врачами Областной больницы № 3 и передавать результаты исследований в режиме онлайн.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в п. Сибиряк Тобольского района.

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Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в п. Сибиряк Тобольского района 14 мая. В здании созданы комфортные условия для работы медиков, приёма взрослых и детей. Новый ФАП оснащен всем необходимым оборудованием и отвечает нормам энергоэффективности. В здании есть отдельный приемный кабинет и процедурная. Построили пункт в рамках реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В селе Уватского района построили врачебную амбулаторию.

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Новую врачебную амбулаторию построили в с. Демьянка Уватского района. В здании площадью 358 кв. м уже установили системы вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения.

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В здании пациентов будут принимать терапевт, педиатр и стоматолог. Для фельдшера и акушерки предусмотрен кабинет раннего выявления заболеваний. Есть также помещения для неотложной помощи, физиолечения, дневной стационар на пять мест, фильтр-бокс, перевязочный и процедурный кабинеты.

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В новом объекте сохранены все виды медицинской помощи, которые оказывают сейчас в старом здании. Весь коллектив, а это около 20 человек, будет работать в комфортных условиях. Строительство амбулатории стало возможным благодаря финансовой поддержке регионального бюджета.

В селе Упорово открыли обновленную поликлинику.

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После капитального ремонта в селе Упорово открыли обновленную поликлинику. В филиале областной больницы № 12 произведена полная замена всех устаревших конструкций и коммуникаций, обновлен фасад здания, сделан качественный современный ремонт. Обновленная поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием и мебелью, обновлена инфраструктура, медицинская помощь теперь будет оказываться в комфортных и современных условиях.

Ветеринарные услуги для сельхозживотных начали оказывать в новом ветпункте в Тюмени.

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В Тюмени, в микрорайоне Парфеново, открылся пункт для оказания ветеринарных услуг сельскохозяйственным животным, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах в частном секторе. Ветклиника начала работу в новом модульном здании, построенном на месте старого ветпункта на улице Муллы Нур-Вахитова, д. 30Б.

В Вагайском районе открыли новый дом культуры.

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В селе Большой Карагай Вагайского района состоялось открытие нового дома культуры. Это пространство станет центром притяжения всего села, местом общения, творчества и вдохновения. Здесь будут проходить концерты, выставки, кружки и мастер-классы для детей и взрослых, а также важные мероприятия сельской жизни.

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