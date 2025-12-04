Новая поликлиника открылась в подгорной части Тобольска.Проект реализован в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В здании площадью 1500 кв. метров разместились кабинеты для оказания всех видов первичной, специализированной и стоматологической помощи взрослым и детям. Созданы комфортные условия для приёма маломобильных пациентов, предусмотрены дневной стационар, физиотерапевтический кабинет и аптечный пункт. Новая поликлиника будет обслуживать более 20 тысяч человек, а плановая мощность — до 177 посещений в смену. Современное здание усилило амбулаторное звено Областной больницы № 3.

Также завершено благоустройство территории вокруг новой поликлиники: обустроены подходы и пешеходные дорожки, установлена современная система освещения, сделана парковка на 25 мест для посетителей и персонала.

Это долгожданное событие для жителей нижнего посада и большой шаг в реализации мастер-плана развития города «Тобольск настоящий».

