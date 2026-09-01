В Ишиме открылась крупнейшая поликлиника Тюменской области
Самый крупный объект здравоохранения Тюменской области открылся в Ишиме, первых пациентов здесь начали принимать 1 сентября. Площадь здания составляет 12,5 тыс. кв. метров, оно стостоит из поликлиники для взрослых, стоматологии, женской консультации, дневного стационара, отделения функциональной диагностики, рентгенологического и эндоскопического отделений. Поликлиника полностью оснащена современным оборудованием и мебелью. Продумана система навигации и маршрутизации пациентов. Лечиться здесь смогут жители Ишима, Ишимского округа и других близлежащих муниципалитетов, прикреплённых к областной больнице № 4.
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