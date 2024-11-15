Катамараны «Сарма» и «Селенга» проекта HSC150B переданы заказчику

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Суда построены ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» по проекту КБ «Ситех» и достроены на базе в Иркутске по заказу АО «Машпромлизинг» для последующей передачи в лизинг АО «Восточно-Сибирское речное пароходство».

Лизинговые проекты реализованы при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации со льготным финансированием в рамках Программы лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК».

Суда предназначены для скоростных пассажирских перевозок в акватории озера Байкал и в истоке реки Ангара по маршруту «Иркутск — Северобайкальск — Иркутск», сообщает «Машпромлизинг».

Напомним, пассажирские суда катамаранного типа с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B являются инновационным типом судов для России. Они предназначены для скоростных пассажирских перевозок на магистральных речных и озерных линиях.

Малая осадка существенно расширяет географию пассажирских перевозок, а особенность крыльевого устройства позволяет осуществлять безопасную посадку и высадку пассажиров на необорудованный берег. ВСРП планирует эксплуатировать катамараны на озере Байкал.

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