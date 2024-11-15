Двухсистемный электропоезд «Финист» отправился на испытания

© www.sinara-group.com

Завод «Уральские локомотивы» отправил на приемочные и сертификационные испытания двухсистемный электропоезд «Финист» серии ЭС105, оснащенный отечественным тяговым оборудованием. Испытания продлятся до конца марта 2025 года.

Двухсистемный поезд пройдет полный цикл тягово-энергетических, динамико-прочностных испытаний на экспериментальном кольце Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ, г. Москва, Щербинка). Также на скоростном полигоне ВНИИЖТ в г. Белореченске (Краснодарский край) будет проверено соответствие показателей воздействия состава на путь техническим требованиям и нормам безопасности. Особое внимание будет уделено проверке работы тягового оборудования при переходе питания контактной сети с постоянного на переменный ток и обратно. Во Всероссийском научно-исследовательском институте гигиены транспорта (ВНИИЖГ, г. Москва) пройдут санитарные и химические испытания поезда.

«Мы постоянно анализируем потребности наших заказчиков и стараемся максимально оперативно отвечать на их запросы, — отметил генеральный директор завода „Уральские локомотивы“ Олег Спаи. — Так, сейчас в республике Башкортостан на одном из самых популярных туристических маршрутов в предгорьях Уральских гор эксплуатируются электропоезда „Финист“ постоянного тока серии ЭС104. При этом часть пути, которая проходит на участке с переменным током, состав проходит в сцепке с тепловозом. Появление двухсистемного ЭС105 позволит оптимизировать график движения таких поездов, улучшить комфорт перевозки пассажиров, а также приведет к экономии ресурсов на подобных маршрутах, электрифицированных разными родами тока».

«Финист» серии ЭС105 для пригородного сообщения оборудован отечественной тяговой системой и вспомогательным оборудованием для перевозки пассажиров по железным дорогам, электрифицированным как постоянным, так и переменным током. Использование таких поездов позволит минимизировать время перехода состава с одного рода тока на другой и увеличить количество маршрутов. В поезде пятивагонной комплектации — 386 посадочных мест. Количество мест для пассажиров с ограниченными возможностями увеличено до четырех. Сиденья оснащены USB-разъемами для зарядки гаджетов. В вагонах установлены система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники для маломобильных граждан. В части интерьерных решений в новом электропоезде ЭС105 изменили боковые и лобовые табло, в салоне установлены видеоэкраны. Поезд оснащен системой подсчета пассажиров, в салоне можно регулировать яркость и температуру освещения. Для любителей активного образа жизни установили велопарковки с местами для провоза лыж и сноубордов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈