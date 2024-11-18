Проведение испытаний мареографа МВВ-2211 в г. Выборг

Компания «Шкот» в г. Санкт-Петербурге сертифицировала мареографы-измерители высоты волны МВВ-2211 радарного типа. Приборы измеряют уровень и вычисляют параметры волнения: значимая высота волны, максимальная высота волны, а также период волны и зыбь. Изделия могут устанавливаться в морских и речных портах, на буровых установках, платформах, причалах, и других морских и речных сооружениях с целью мониторинга уровня и волнения моря, уровня воды.

Мобильный вариант имеет низкое энергопотребление и позволяет использовать изделия в полевых условиях для проведения уровенных наблюдений при проведении гидрографических работ.

МВВ-2211 заменили аналогичные приборы иностранного производства.

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