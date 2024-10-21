Компания «КС-Билд» запустила новый цех по производству лакокрасочных материалов в Московской области

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Новый цех компании «КС-Билд» (входит в ГК «Седрус») стал 900-м производством, открытым при поддержке Фонда развития промышленности. Общие инвестиции в проект составили более 330 миллионов рублей, из которых 150 миллионов рублей были предоставлены ФРП в виде льготного займа по программе «Проекты развития».

В новом цехе организован выпуск широкой линейки водно-дисперсионных лакокрасочных материалов, включая фасадные и интерьерные краски, грунты, готовые шпаклевки и декоративные штукатурки.

Также здесь производятся специальные строительные растворы для обработки поверхностей после монтажных, кладочных, облицовочных и других декоративных работ, а также для удаления загрязнений, защиты от влаги и предотвращения биокоррозии материалов.

Компания использовала средства займа ФРП для приобретения отечественного технологического оборудования. Локализация производства на предприятии превышает 90%, что, по мнению «КС-Билд», является одним из лучших показателей в отрасли.

Основными потребителями лакокрасочных материалов являются крупнейшие застройщики, а также известные DIY-сети и маркетплейсы.

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