стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
d-tatarinov 18 ноября 2024, 18:09 Транспорт, спецтехника и логистика

Автопарк пополнится универсальными моторными подогревателями на шасси КАМАЗ.

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © t.me

Автопарк «Газпром трансгаз Екатеринбург» пополнится универсальными моторными подогревателями (УМП 7088А5) на шасси КАМАЗ. Закуплено четыре единицы спецтехники, которые отправятся в филиалы, базирующиеся в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях.

УМП используются для разных целей. Одна из основных — продувка газопровода для вытеснения из него остатков газовоздушной смеси при выведении участка в ремонт.

Также УМП незаменимы в холодное время года. Они применяются для обогрева линейных кранов: перед переключением одной нитки на другую на линейной части газопровода и при изменении режима транспорта газа на компрессорной станции.

Кроме того, при низких температурах УМП помогают завести тяжелую технику, которая хранится на открытых площадках.

Спецтехника работает на КПГ и оснащена газобаллонным оборудованием. Для шасси предусмотрено 16 баллонов суммарным объемом 1420 л, для функционирования самого подогревателя — еще девять баллонов объемом 720 л.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://t.me/pao_kamaz

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


Татарстан, Набережные Челны, КАМАЗ
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,