Автопарк пополнится универсальными моторными подогревателями на шасси КАМАЗ.

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Автопарк «Газпром трансгаз Екатеринбург» пополнится универсальными моторными подогревателями (УМП 7088А5) на шасси КАМАЗ. Закуплено четыре единицы спецтехники, которые отправятся в филиалы, базирующиеся в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях.

УМП используются для разных целей. Одна из основных — продувка газопровода для вытеснения из него остатков газовоздушной смеси при выведении участка в ремонт.

Также УМП незаменимы в холодное время года. Они применяются для обогрева линейных кранов: перед переключением одной нитки на другую на линейной части газопровода и при изменении режима транспорта газа на компрессорной станции.

Кроме того, при низких температурах УМП помогают завести тяжелую технику, которая хранится на открытых площадках.

Спецтехника работает на КПГ и оснащена газобаллонным оборудованием. Для шасси предусмотрено 16 баллонов суммарным объемом 1420 л, для функционирования самого подогревателя — еще девять баллонов объемом 720 л.

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