Тюменский завод медицинских изделий «МИМ» открыл второй корпус

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Новый производственный корпус с линией по выпуску шприцев на тюменском предприятии медицинских изделий «МИМ» запустили 20 ноября. Площадь помещения — 2,5 тыс. кв. метров. Здесь расположили участки сборки, упаковки и печати. Благодаря новому цеху руководство со временем собирается масштабировать линейку медицинских устройств. Предприятие поставляет медицинские изделия во все регионы России, а также Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан.

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С 2020 года на заводе реализуется инвестиционный проект по расширению производства. Общий объем вложений превысил 269 млн рублей. Производственный корпус площадью свыше 4,5 тыс. кв. метров был построен при поддержке правительства Тюменской области на земельном участке в селе Мальково Тюменского района. В рамках поддержки земельный участок был предоставлен предприятию без торгов. Теперь на заводе «МИМ» работает 140 человек. В целях расширения производства планируется строительство третьего производственного корпуса.

© t-l.ru

Это пример чистого импортозамещения. Здесь используют более чем на 80 процентов российское сырьё, в том числе продукцию компании СИБУР. За счёт этих кооперационных цепочек получилось выстроить экономически эффективную модель, производство полного цикла. Уникальность «МИМ» ещё и в том, что здесь специалисты создают свои продукты совместно с тюменскими медиками

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

На «МИМ» выпускают полимерные медицинские изделия однократного применения. Например, трубки для орошения, аспирации, наконечники и другие. Есть и устройства, аналогов которым нет в России. К примеру, это шприц-манометр, применяемый в эндоваскулярной хирургии при операциях по установке стентов, а также устройство «Плеврокат», предназначенное для установки катетера в плевральную полость с целью длительного дренирования. Всего с даты основания завода, а это 1991 год, номенклатура выпускаемой продукции выросла с трёх до 155 наименований.

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

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