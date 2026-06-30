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lapshin-89 Новые заводы и цеха

Тюменское предприятие «Восход» запустило новый цех металлообработки

© t-l.ru

232 млн рублей, в том числе 172 млн рублей на 12 станков, инвестировало производственное предприятие «Восход» в строительство и оснащение нового цеха металлообработки площадю 1 тыс. 476 кв. метров. С открытием цеха 52 специалиста получили рабочее место, на станках с ЧПУ они выпускают детали для нефтегазовой отрасли и машиностроения из листового металла. Сначала нарезают их на эрозионных станках, затем на фрезерных. Детали изготавливают по заказу крупных компаний и создают собственное оборудование.

© t-l.ru

Проект реализован за год. Земельный участок выделен без торгов, обеспечены все подходы, связанные с инженерными коммуникациями. Выделена субсидия по лизингу, которая помогает снизить затраты на техническое перевооружение. По данной программе предприятию всего выделено около 46 миллионов рублей. Сама компания вложила около 200 миллионов рублей.

© t-l.ru
© t-l.ru

Основное направление — детали для нефтегазовой отрасли. Это освоение, заканчивание скважин, геологоразведочное оборудование и трубопроводная арматура. Цех увеличил мощности на 50 процентов.

© t-l.ru

Металлообрабатывающее предприятие «Восход» специализируется на выпуске сложных деталей для нефтегазового сектора. За шесть лет работы оно стало одним из ключевых поставщиков деталей и узлов для строительства, эксплуатации и ремонта нефтяных и газовых скважин, для трубопроводной арматуры и бурового оборудования. В частности, это комплекты отсечения части отрытого ствола, детали систем телеметрии наклонно-направленного бурения и верхнего привода буровой установки. Общий парк станков — 300 единиц, в том числе 27, — приобретены в рамках нового инвестиционного проекта. В число заказчиков входят более 20 крупных компаний.

© t-l.ru

В ближайшее время предприятие намерено расширять номенклатуру изделий для глубоководного бурения и усложнённых условий добычи, увеличивать долю продукции с высоким уровнем передела — готовых сборочных единиц, прошедших гидравлические испытания и финишную обработку. Приоритет — инвестиции в цифровизацию производства и автоматизацию контроля качества.

© t-l.ru

За помощью в сопровождении проекта, связанного с запуском новой производственной линейки, компания «Восход» обратилась в Инвестиционное агентство Тюменской области в 2023 году. Для перевода земли под строительство понадобилось внести коррективы в градостроительный план Тюмени. Так на месте небольшого водоема с утками в августе 2025 года забили первую сваю.

© t-l.ru

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Источник: t-l.ru

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