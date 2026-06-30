232 млн рублей, в том числе 172 млн рублей на 12 станков, инвестировало производственное предприятие «Восход» в строительство и оснащение нового цеха металлообработки площадю 1 тыс. 476 кв. метров. С открытием цеха 52 специалиста получили рабочее место, на станках с ЧПУ они выпускают детали для нефтегазовой отрасли и машиностроения из листового металла. Сначала нарезают их на эрозионных станках, затем на фрезерных. Детали изготавливают по заказу крупных компаний и создают собственное оборудование.

Проект реализован за год. Земельный участок выделен без торгов, обеспечены все подходы, связанные с инженерными коммуникациями. Выделена субсидия по лизингу, которая помогает снизить затраты на техническое перевооружение. По данной программе предприятию всего выделено около 46 миллионов рублей. Сама компания вложила около 200 миллионов рублей.

Основное направление — детали для нефтегазовой отрасли. Это освоение, заканчивание скважин, геологоразведочное оборудование и трубопроводная арматура. Цех увеличил мощности на 50 процентов.

Металлообрабатывающее предприятие «Восход» специализируется на выпуске сложных деталей для нефтегазового сектора. За шесть лет работы оно стало одним из ключевых поставщиков деталей и узлов для строительства, эксплуатации и ремонта нефтяных и газовых скважин, для трубопроводной арматуры и бурового оборудования. В частности, это комплекты отсечения части отрытого ствола, детали систем телеметрии наклонно-направленного бурения и верхнего привода буровой установки. Общий парк станков — 300 единиц, в том числе 27, — приобретены в рамках нового инвестиционного проекта. В число заказчиков входят более 20 крупных компаний.

В ближайшее время предприятие намерено расширять номенклатуру изделий для глубоководного бурения и усложнённых условий добычи, увеличивать долю продукции с высоким уровнем передела — готовых сборочных единиц, прошедших гидравлические испытания и финишную обработку. Приоритет — инвестиции в цифровизацию производства и автоматизацию контроля качества.

За помощью в сопровождении проекта, связанного с запуском новой производственной линейки, компания «Восход» обратилась в Инвестиционное агентство Тюменской области в 2023 году. Для перевода земли под строительство понадобилось внести коррективы в градостроительный план Тюмени. Так на месте небольшого водоема с утками в августе 2025 года забили первую сваю.