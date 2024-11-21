«Газпром нефть» запустила современный топливный терминал в Сибири

© www.gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» открыла в Кемеровской области современный топливный терминал. Новый логистический комплекс обеспечит поставку в регион порядка 600 тыс. тонн нефтепродуктов в год.

Новый терминал оснащен российским оборудованием для хранения, приема и отгрузки топлива, на нем внедрены передовые природоохранные решения и технологии производственной безопасности. На территории комплекса установлены автоматизированные эстакады с системой герметичной подачи бензина и дизельного топлива в автомобильный транспорт и из железнодорожных цистерн. Контроль качества нефтепродуктов осуществляется с помощью собственной системы: цифровые датчики в онлайн-режиме анализируют показатели моторного топлива.

Благодаря запуску терминала, в Кемеровской области было создано более 100 новых высокотехнологичных рабочих мест. Для сотрудников комплекса предусмотрены комфортные условия труда: в административно-бытовом комплексе размещены удобные общественные и офисные пространства, комнаты для отдыха и питания, гардеробные.

3.jpg © gazprom-neft.ru

Терминал в Кемеровской области стал четвертым современным объектом топливно-логистической сети «Газпром нефти». Ранее компания ввела в эксплуатацию комплексы в Ленинградской, Свердловской и Тюменской областях.

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