Компания «Отдел медицинской техники» запустила в ОЭЗ «Титановая долина» завод медицинских изделий

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В комплексе, который будет состоять из двух корпусов, наладят производство многофункциональных кроватей и кушеток для пациентов, стоек регистратуры и другой медицинской мебели для оснащения лечебных учреждений, а также вакуумных систем взятия крови и реанимационных расходных материалов.

Производственный комплекс компании «ОМТ» будет состоять из двух зданий общей площадью 16 тысяч квадратных метров, там создадут 165 новых рабочих мест.

Объём инвестиций — 450 миллионов рублей, сообщили в ОЭЗ «Титановая долина»

Первая очередь у нас составляет 8 тысяч квадратных метров, рассказал директор компании «Отдел медицинской техники» Алексей Цикин.

«Здесь мы планируем разместить склад, службу логистики и подразделение, которое будет производить реагенты для лабораторий. Во второй очереди будет производиться медицинская техника, функциональные кровати, медицинский пластик, контуры для реанимации, системы для искусственной вентиляции легких. А также пробирки и шприцы. С этого склада у нас будет уходить порядка 500-600 больших железнодорожных контейнеров в год».

«Отдел Медицинской Техники» работает на медицинском рынке более 20 лет, в состав холдинга входит 15 предприятий. Они занимаются комплексным оснащением оборудованием, мебелью, расходными материалами лечебно-профилактических учреждений, детских садов, школ, ВУЗов. Фабрика «Омета» производит медицинскую и немедицинскую мебель.

За сервисное обслуживание медицинской техники отвечает компания «ОМТ-Сервис», в штате которой более 70 сервисных инженеров.

Через сеть магазинов холдинг ведет розничная продажу медицинской техники и расходных материалов.

В компании порядка 400 сотрудников. Оборот в 2023 году составил более 3 миллиардов рублей.

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