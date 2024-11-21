В Нижнем Новгороде спущено на воду СПК «Юрий Гагарин» проекта «Валдай 45Р»

В Нижнем Новгороде на АО «Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева» для Саратовской области спущено на воду судно на подводных крыльях «Юрий Гагарин» проекта «Валдай 45Р».

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Теперь конструкторы начинают пусконаладочные работы, а затем проведут первые испытания.

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Всего Саратовская область планирует закупить 5 «Валдаев 45Р». На это региону был выделен федеральный грант в размере 500 миллионов рублей. Они будут вмешать 45 пассажиров и двух членов экипажа. Максимальное время автономного плавания судна — 8 часов, эксплуатационная скорость — 65 км/ч.

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