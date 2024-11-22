«Газпром нефтехим Салават» запустил производство технической серы

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Масштабный инвестпроект с объёмом вложений 13,8 млрд рублей реализовали в рамках четырёхстороннего соглашения предприятия с Министерством природных ресурсов и экологии России, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Правительством Башкортостана о взаимодействии по снижению выбросов в атмосферу.

Генеральный директор ООО «РГД ПС» — управляющей организации ООО «Газпром нефтехим Салават» Евгений Семенько рассказал, что новое производство позволит сократить выбросы загрязняющих веществ на 4 670 тонн в год благодаря увеличению конверсии сероводорода с 96 до 99,2 процента. Общий валовой выброс в атмосферу снизится на 11 процентов, а выбросы диоксида серы — на 30 процентов. Продуктом переработки сероводородсодержащего газа станет техническая сера — востребованная на рынке продукция. Новое производство позволило создать 54 рабочих места.

— Это один из флагманских инвестиционных проектов нашей республики. Достаточно большой объект, запуска которого мы очень ждали. Здесь будет более глубокая переработка и, соответственно, новые дополнительные продукты на выходе. Важно и то, что ввод этой установки в эксплуатацию приведёт к существенному сокращению выбросов в атмосферу. А это как раз одно из важнейших направлений нашей совместной работы с компанией «Газпром нефтехим Салават» в рамках четырёхстороннего соглашения. Немаловажно и то, что это полностью отечественная разработка, где более 90 процентов российских комплектующих. Считаю, что это важный этап в развитии предприятия. Впереди — новые проекты, которые направлены на более глубокую переработку нефти и газа, в том числе создание важнейшего импортозамещающего производства суперабсорбентов.

— Мы как градообразующее предприятие, безусловно, чувствуем свою ответственность за экологию перед Салаватом, — сказал генеральный директор ООО «РГД ПС» — управляющей организации ООО «Газпром нефтехим Салават» Евгений Семенько. — У нас на очереди — целый ряд экологических проектов, которые находятся в разной стадии реализации. Это модернизация резервуарных парков нефтеперерабатывающего завода, оптимизация работы наших факельных систем, а также обновление очистных сооружений предприятия. Продолжаем работу.

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