В Мордовии открыли движение по новой дороге «Обход Рузаевки»

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«Обход Рузаевки» — один из наиболее крупных инфраструктурных проектов Мордовии последнего времени. 21 ноября здесь завершили второй этап строительства и открыли движение по автомагистрали.

Общая протяженность дорожного полотна «Обхода Рузаевки» - более 11 км, из которых 7,5 км проложили на первом этапе, сейчас ввели в строй еще 4,1 км. Развязка соединит новую дорогу с трассой Р-158 и выведет транзитный транспорт за пределы города железнодорожников, что значительно улучшит экологическую ситуацию в Рузаевке.

Следует отметить, что при строительстве дороги применялись специальный высокопрочный щебень и влагостойкий битум. Дорожные специалисты уложили три слоя асфальтобетона, построили сооружения для отведения талых и дождевых вод.

© vsar.ru

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