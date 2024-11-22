В Луховицах продолжаются испытания самолёта Ил-114-300

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Продолжаются лётные испытания второго опытного образца самолёта Ил-114-300 (з/н 0110, б/н 54115). 18 ноября на высотах до 7500 метров машина выполнила очередной полёт продолжительностью 3 часа 50 минут. В ходе испытаний проводилась оценка работы российских систем самолёта. Всего по программе заводских доводочных испытаний в октябре-ноябре 2024 года самолёт выполнил 12 полётов.

Программа создания полностью импортозамещённого самолёта Ил-114-300 направлена на замену устаревшего парка региональных турбовинтовых самолётов. На Луховицком авиазаводе имени Воронина (ЛАЗ, АО «РСК «МиГ») помимо опытных образцов ведутся работы по строительству серийных машин.

Завершается сборка третьего опытного образца (з/н 1001), предполагаемый срок окончания работ — первый квартал 2025 года, первый полёт — весна 2025 года. Первый серийный самолёт (з/н 1002) находится в стадии сборки, идёт изготовление планера следующих серийных машин (з/н 1003 и 1004). В цехе агрегатной сборки ЛАЗ началось изготовление компонентов для самолётов с з/н 1005, 1006, 1007.

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Завершение сертификации импортозамещённого самолёта Ил-114-300 и получение сертификата типа планируется на конец 2025 года. Поставки первых самолётов заказчикам должны начаться с 2026 года. Финансирование дальнейших этапов проектирования, сертификации, а также запуск серийного производства и формирование складских запасов запчастей предусматривает выделение 9,4 млрд рублей в 2025 году, 706 млн рублей в 2026 году и 2,5 млрд рублей в 2027 году. Общий объём финансирования за три года составит 12,563 млрд рублей.

Производство двигателей ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300 осуществляется в Санкт-Петербурге на «ОДК-Климов». Планируемый объём: шесть двигателей в 2025 году, шесть — в 2026-м, и 24 двигателя ежегодно, начиная с 2027 года. Комплексная программа по самолётам Ил-114-300 предусматривает выпуск трёх машин в 2026 году и по 12 самолётов ежегодно, начиная с 2027 года. На данный момент заключён контракт на поставку трёх самолётов, объём заказов планируется увеличить после получения сертификата типа.

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