В НАО запустили производство по ремонту комплектующих для нефтегазовой отрасли

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Новое производство по ремонту комплектующих для нефтегазовой отрасли запустили в поселке Харьягинский Ненецкого автономного округа (НАО), ранее такие услуги оказывали в городе Усинске соседней Республики Коми. Компания вложила в проект 300 млн рублей и оформляет статус резидента Арктической зоны РФ.

«Еще в декабре прошлого года на встрече с генеральным директором «НТС-Лидер» Олегом Калининым мы обсуждали возможность открытия в НАО производства по ремонту комплектующих для нефтегазовой отрасли. Во время сегодняшней командировки в Харьягинский посмотрели, как работает новое предприятие компании. Нашим партнерам потребовалось менее года на возведение модульного комплекса, установку оборудования и запуск первого этапа производства. Инвестиции в проект уже составили 300 млн рублей.

Компания находится в процессе получения статуса резидента Арктической зоны РФ, что означает ощутимые преференции для бизнеса. Более того, ниша по ремонту комплектующих для нефтегазовой отрасли ранее в регионе не была представлена, поэтому хороший пакет заказов у завода сформировался довольно быстро.

Предприятие зарегистрировано в НАО, следовательно, это дополнительная налоговая база для регионального бюджета. Договорились с руководством компании об открытии вакансий для наших жителей (более 100 рабочих мест). Открытие такого производства позволит также снизить операционные затраты для компаний нефтегазовой отрасли НАО и увеличить срок службы оборудования. Раньше его надо было возить на ремонт в Усинск и другие города страны

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