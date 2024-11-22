В Пермском крае после ремонта открыли участок федеральной трассы М-7 «Волга»

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В рамках «Транспортной недели 2024» состоялось открытие после ремонта участка федеральной трассы М-7 «Волга». Движение возобновили в Краснокамском округе на полностью обновленном участке с 450 по 459 км.

Ремонт важной для региона трассы провели благодаря сотрудничеству с Федеральным дорожным агентством.

Трасса входит в состав Пермской городской агломерации и обслуживает перевозки в Перми и Краснокамском округе. По ней через Прикамье проходит транзитный транспорт в регионы Урала и в Сибири.

Построили новую двухуровневую транспортную развязку, которая обеспечит комфортный выезд на Западный обход Перми.

После реконструкции проезжая часть стала четырехполосной, ее повысили до категории IБ. Это позволит увеличить ее пропускную способность до 40 тыс. автомобилей в сутки. Трасса обеспечит комфортный доступ к Западному обходу Перми.

На обновленном участке дороги обустроили автобусные остановки, проложили к ним пешеходные дорожки. Для безопасного пересечения трассы возвели три подземных пешеходных перехода и один надземный. Обустроили подземный проезд для сельскохозяйственной техники. Провели современное электроосвещение.

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