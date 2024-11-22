Второй участок трассы в сторону Новосибирска открыли после реконструкции под Омском

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Дорожники завершили реконструкцию второго участка автодороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области протяженностью более 7 км.

Завершили реконструкцию второго этапа дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Работы по обновлению трассы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги.

Пресс-служба областного правительства уточняет, что дорожники завершили весь комплекс работ на участке с 19 по 26 км магистрали по территории Омского района. Стоимость работ превысила 1 млрд рублей.

Проект реконструкции включал работы по переустройству коммуникаций, укладке водопропускных труб, земляные работы по досыпке земляного полотна, укладке дорожной одежды с верхним слоем из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Проезжую часть автодороги расширили до четырех полос. Для безопасности движения на трассе установлены металлические барьерные ограждения, остановочные павильоны, линии наружного освещения, светофорные объекты и др.

Автодорога регионального значения Омск — Нижняя Омка соединяет Калачинский, Кормиловский, Горьковский и Нижнеомский районы с Омском, а также обеспечивает выход на автомобильную дорогу федерального значения Р-254 «Иртыш» в направлении Новосибирска.

Как сообщалось, в последние годы интенсивность движения автотранспорта на подъезде к областному центру по этой дороге значительно возросла в связи с активным развитием жилищного строительства. К тому же в пригородных районах расположено большое количество садоводческих товариществ. Увеличение пропускной способности на ней было крайне востребовано, в том числе, для разгрузки федеральной трассы Р-254, на которую перемещалась часть транспорта при движении со стороны Новосибирской области из-за заторов на въезде в Омск в дачный сезон.

К реконструкции первого этапа этой трассы на участке 13-19 км дорожники приступили в 2021 году. Участок протяженностью 5,9 км, который также расширили до четырех полос, ввели в эксплуатацию в начале сентября прошлого года.

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