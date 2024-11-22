На Тверском вагоностроительном заводе состоялось открытие нового железнодорожного пути

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В 2019 году открылось движение по Московским центральным диаметрам.

Прошло всего 5 лет, и уже начал реализовываться проект по созданию сети, которая свяжет скоростными поездами Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России.

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Ускоряется наша жизнь. Ускоряются возможности и технологии. Задачи, которые сегодня ставит перед собой Тверской вагоностроительный завод (входит в ТМХ), не только соответствуют времени, но и опережают его. Не зря «Иволгу» называют поездом нового поколения. Эти городские электрички, внешне напоминающие космические болиды, уже пять лет курсируют по МЦД, и многие пассажиры успели оценить поезд, его комфорт, сервис, скорость. Сегодня на четырех диаметрах пассажиров перевозят «Иволги» уже четырех модификаций.

В день 5-летия со дня запуска движения по Московским центральным диаметрам на Тверском вагоностроительном заводе презентовали еще один крупный проект ТВЗ: на территории завода состоялось открытие нового электрифицированного железнодорожного пути. Мероприятие прошло при поддержке Тверского регионального отделения Союза машиностроителей России.

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Почему это так важно? Крупнейший транспортный проект России по созданию наземного метро набирает обороты. Сегодня только Москва и Подмосковье. Завтра — Тверь и Тула. А послезавтра? Требуется еще больше электропоездов, заказы на зарекомендовавшую себя «Иволгу» прибавляются.

Новый железнодорожный путь позволит значительно расширить производственные возможности ТВЗ по наладке и испытанию электропоездов. Он проложен параллельно существующему пути и стал практически его «близнецом». Протяженность каждой магистрали — 620 метров. На них могут разместиться по два 11-вагонных состава «Иволги». Здесь будет происходить формирование составов, их отладка, проведение испытаний, сдача и отправка в адрес заказчика.

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Выступая перед гостями, представителями других заводов холдинга и заказчиков, генеральный директор Тверского вагоностроительного завода, председатель регионального отделения СоюзМаш России Артем Овелян поблагодарил всех, кто принимал участие в проекте по строительству нового железнодорожного пути. «Когда мы ездим по стране, в Москве и видим эмблему ТВЗ, мы гордимся тем, что это наша совместная работа. И впереди у нас этой работы еще очень много».

Заместитель генерального директора «Трансмашхолдинга» по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов, в свою очередь, отметил, что первый юбилей МЦД невозможно представить без «Иволги», заказы на которую существенно растут. «Очень важно, что Тверской вагоностроительный завод выполняет все взятые на себя обязательства в срок. Открытие нового железнодорожного пути — это решение еще одной крайне важной задачи по оптимизации производственного процесса».

По традиции, вагоностроители ударили в колокол, прозвучал традиционный гудок. Гости направились внутрь уютного, теплого вагона.

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А там их ждал… рояль. Удивительно, но такой элегантный вагон внутри оказался очень вместительным. Здесь есть отдельные места для перевозки колясок и велосипедов. Как выяснилось, при желании можно перевезти и целый электрический рояль, и не только перевезти — сыграть на нем. Что и продемонстрировал композитор и пианист, многократный лауреат международных фортепианных конкурсов и фестивалей Евгений Соколовский. «А почему в комплекте нашего вагона такого не было?» — пошутил кто-то из гостей. «Мы подумаем об этом», — ответили вагоностроители.

Все это время на улице шел сильный дождь, возможно, надеясь испортить праздник. А получилось все с точностью до наоборот. Отличное настроение, смех, улыбки, поздравления и уверенность в том, что никакие сложности не помешают Тверскому вагоностроительному заводу двигаться дальше, реализуя крупнейшие государственные проекты и задачи.

© afanasy.biz

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