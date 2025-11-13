MAX
d-tatarinov Транспорт, спецтехника и логистика

«Буревестник» приехал покорять Москву

Новый поезд сообщением Москва — Нижний Новгород готовится принять первых пассажиров и уже выкатился с Тверского вагоностроительного завода.

Состав экипируют в депо и в ближайшее время он выйдет на маршрут для обкатки. Курсировать «Буревестник» будет три раза в день с 3 декабря с Ярославского и Восточного вокзала по ниткам «Ласточек».

Электровозы ЭП20 в ливрее поезда для работы с ним ещё проходят заводской ремонт с окраской на Новочеркасском электровозостроительном заводе.

  • Нет аватара termometrix13.11.25 18:48:30

    Раньше курсировал «Сапсан» по этому направлению.

