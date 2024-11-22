Новочеркасская компания «Армада» разработала и изготовила первую партию противопожарных грунтометов

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Новочеркасский производитель лесозаготовительного оборудования компания «Армада» поставила девять единиц техники для эффективного тушения пожаров областному министерству природных ресурсов и экологии, которое приобрело их в рамках национального проекта «Экология».

Проект был реализован благодаря механизму «пилотной площадки» Агентства инноваций Ростовской области. «Пилотные площадки» дают возможность разработчикам провести опытную эксплуатацию на базе заказчика и доработать устройство под его нужны.

«Механизм «пилотной площадки» — это эффективный способ выстроить кооперацию между государственными организациями, выступающими заказчиками инновационной продукции, и производителями — технологическими компаниями региона. Мы помогаем компании пройти полный цикл создания востребованного рынком продукта: от идеи, тестирования и апробации до заключения договора на поставку, — отметил гендиректор АНО «Агентство инноваций Ростовской области» Рустам Абдуллаев.

В рамках программы ООО «Армада» изготовило навесной тракторный грунтомёт, предназначенный для локализации территории ландшафтных и лесных пожаров.

«Наше устройство существенно облегчает задачу тушения пожаров слабой и средней интенсивности. Грунтомёт сразу выполняет несколько задач: остановку открытого горения, надежную локализацию и остановку тления. Мы успешно протестировали опытный образец и на данный момент контракт исполнен: в областное минприроды поставлены девять единиц грунтометов на сумму в 15 млн рублей. В дальнейшем планируем расширение производства и тиражирование нашей продукции лесным хозяйствам по всей стране», — подчеркнул генеральный директор ООО «Армада» Кирилл Смирнов.

В 2022 году «Армада» заключила трёхстороннее соглашение о взаимодействии с региональным минприроды и агентством инноваций Ростовской области на предмет тестирования грунтомёта.

Для создания грунтомёта за основу были взяты разработки советских инженеров. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара при взаимодействии с трактором. Новочеркасские грунтометы обладают усовершенствованными техническими характеристиками и эффективной дальностью метания, что отличает их от имеющихся аналогов и делает востребованными на рынке.

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