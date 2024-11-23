Нефтегазовые компании внедряют органобентонит как стратегическую технологию

© xn--80adahnf5bdekrm.xn--p1ai

Минпромторг России совместно с Минэнерго России и заинтересованными нефтегазовыми компаниями ведет работу по импортозамещению 220 позиций технологического дефицита для нефтегазовой отрасли. В рамках данной работы одним из приоритетов для импортозамещения является органобентонит.

Органобентонит применяется в качестве структурообразователя буровых промывочных жидкостей на углеводородной основе, обеспечивает вязкость и улучшение очистки ствола скважины в процессе бурения, повышает качество фильтрационной корки для снижения водоотдачи.

Органобентонит включен в «дорожную карту» развития направления «Оборудование для бурения и добычи на суше», в которой ПАО «Газпром нефть» является якорным заказчиком данной технологии, а предприятие АО «Краснодарский завод промышленных минералов» ГК «Бентонит» основным производителем.

В середине ноября был завершен комплекс испытаний органобентонита на месторождениях ПАО «Газпром нефть», были проведеныопытно-промышленные испытания органобентонита в составе модельной буровой промывочной жидкости на углеводородной основе при бурении нескольких скважин.

Испытания проведены согласно разработанному Институтом нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) стандарту ‑ СТО ИНТИ.S.100.49.

Продукция российского производителя прошла всю серию испытаний и подтвердила соответствие отраслевым требованиям и высокое качество:

Соответствие реологических параметров буровой промывочной жидкости целевым показателям;

Сохранение свойств промывочной жидкости после термостатирования;

Расход при приготовлении и обработках бурового раствора не превышает расход при применении зарубежных аналогов.

АО «Краснодарский завод промышленных минералов» ГК «Бентонит» в 2025 году планирует существенно нарастить мощности для удовлетворения спроса на российском рынке с последующим экспортом в дружественные страны.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈