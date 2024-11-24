стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Innokentij90 24 ноября 2024, 13:05 Агропром и пищевая промышленность

В Ростовской области начался эксперимент по применению беспахотной технологии

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © cdn.fertilizerdaily.ru

В Ростовской области приступили к эксперименту по no-till земледелию. Ученые будут на протяжении десяти лет наблюдать за применением беспахотной технологии. Они будут сравнивать ее эффективность с эффективностью классической обработки почвы.

Для эксперимента были отобраны шесть полей площадью свыше 300 га. В первый год на шести разных полях площадью 300 га без механической обработки засеяна озимая пшеница. Задача ученых — проанализировать, насколько эффективна технология прямого посева в сравнении с привычными традиционными способами выращивания сельхозкультур в двух одинаковых шестипольных севооборотах: горох — озимая пшеница — лен — озимая пшеница — подсолнечник — озимая пшеница.

Сельхозугодья Ростовской области подвержены водной эрозии, засолению, недостатку влаги и опустыниванию и некоторые распространенные агротехнологические приемы усугубляют эти проблемы. Технология прямого посева может стать оптимальным решением предотвращения процессов деградации почвенного покрова, повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий, получения стабильных урожаев, считает декан факультета агробиотехнологий Волгоградского государственного аграрного университета Александр Сарычев.

Технология беспахотного земледелия или прямого посева наиболее распространена в странах с засушливым климатом. При ней почва не обрабатывается, поверхность ее укрывается растительными остатками, а семена возделываемых культур размещаются на глубину сеялками прямого высева.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://www.fertilizerdaily.ru/2024...-i-cefetra-ukreplyayut-partnerstvo/

Ростовская область, беспахотная технология, сельское хозяйство
  • Vadim D Vadim D
    24.11.2423:42:12

    Август Агро, Татарстан, более 200 тыс. гектар под no-till.

    #1292891
  • Sergey Gasnikov Sergey Gasnikov
    25.11.2408:58:41

    Одобряю новость. Давно слежу за подобными: В ТнВ (товарищество на вере, на доверии) «Пугачёвское» никогда не пользовались и не пользуются банковскими кредитами, а на счета в банке капают проценты. Это результат грамотного управления, когда удалось сохранить хозяйство в 80-90-е, и принятия в 1983 г. на вооружение системы обработки почвы великого русского агронома Ивана ОВСИНСКОГО. В её основе — безотвальная обработка почвы плоскорезами на глубине 5-7 см, к которой Овсинский пришёл ещё в конце ХIХ века. Не пахать, а рыхлить! Грянет засуха — земля в отличие от пашни сохраняет воду, в дождливый год почва лишнюю влагу не пропускает, уходит. И с поля в уборочную страду здесь забирают только зерно, остальное: стебли и корни растений — почвенные микроорганизмы перерабатывают в питательный гумус. «Пугачёвским» 43-й год руководит Анатолий Иванович ШУГУРОВ. Принял разруху, сделал конфетку. Он многократно демонстрировал, растолковывал столичным учёным-почвоведам, агрономам и чиновникам свои методы, на практике подкреплял свои доводы урожаями тогда, когда в соседних хозяйствах с плугами и химией в жесточайшую засуху поля попросту выгорали под беспощадным солнцем. И «Аргументы недели» с удовольствием констатируют его успехи. Вот ещё бы растиражировать опыт на всю страну.

    Отредактировано: Sergey Gasnikov~08:59 25.11.24
    #1292896
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,