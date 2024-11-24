В Ростовской области начался эксперимент по применению беспахотной технологии

© cdn.fertilizerdaily.ru

В Ростовской области приступили к эксперименту по no-till земледелию. Ученые будут на протяжении десяти лет наблюдать за применением беспахотной технологии. Они будут сравнивать ее эффективность с эффективностью классической обработки почвы.

Для эксперимента были отобраны шесть полей площадью свыше 300 га. В первый год на шести разных полях площадью 300 га без механической обработки засеяна озимая пшеница. Задача ученых — проанализировать, насколько эффективна технология прямого посева в сравнении с привычными традиционными способами выращивания сельхозкультур в двух одинаковых шестипольных севооборотах: горох — озимая пшеница — лен — озимая пшеница — подсолнечник — озимая пшеница.

Сельхозугодья Ростовской области подвержены водной эрозии, засолению, недостатку влаги и опустыниванию и некоторые распространенные агротехнологические приемы усугубляют эти проблемы. Технология прямого посева может стать оптимальным решением предотвращения процессов деградации почвенного покрова, повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий, получения стабильных урожаев, считает декан факультета агробиотехнологий Волгоградского государственного аграрного университета Александр Сарычев.

Технология беспахотного земледелия или прямого посева наиболее распространена в странах с засушливым климатом. При ней почва не обрабатывается, поверхность ее укрывается растительными остатками, а семена возделываемых культур размещаются на глубину сеялками прямого высева.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈