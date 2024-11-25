«Самаранефтегаз» ввела в эксплуатацию отечественную модульную передвижную технологическую установку

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Установку производительностью 5000 м3/сутки запустили на Екатериновском месторождении в Самарской области. Запуск нового оборудования позволит снизить содержание влаги в сырой нефти, которая поступает из новых скважин с общим дебитом более 400 тонн в сутки.

Установка отечественного производства состоит из трех мобильных блоков путевых подогревателей нефти, емкостей и межблочных соединений. Блоки имеют высокую степень автоматизации, позволяющую синхронизировать их работу с остальными объектами нефтедобычи. Отделенная от нефти вода подается в систему поддержания пластового давления для обратной закачки в пласт.

Модульная конструкция позволяет переместить любую часть оборудования на другое место в зависимости от потребностей производства. Мобильное строительство существенно сократило сроки ввода в эксплуатацию. Если возведение такого объекта по обычным технологиям занимало три года, то монтаж и запуск в работу передвижной технологической установки на Екатериновском месторождении занял менее года. Внедрение мобильных решений только на данном объекте позволило сэкономить более 140 млн рублей.

В настоящее время ведется монтаж аналогичной модульной установки на Никольско-Спиридоновском месторождении, также планируется приобретение еще трех — для оснащения других нефтепромыслов.

«Самаранефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведет производственную деятельность на территории Самарской и Оренбургской областей. Накопленная добыча нефти с начала разработки месторождений составляет более 1,3 млрд т нефти.

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